Jutta Leerdam a cucerit medalia de aur la proba de patinaj viteză, 1.000 de metri, de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano 2026.

Frumoasa sportivă este iubita faimosului Jake Paul, care s-a luptat cu Anthony Joshua în finalul anului trecut și a pierdut meciul de box.

Starul american a fost prezent în tribunele arenei și a susținut-o pe sportiva din Olanda. Jake Paul a plâns după ce a realizat ce a performanță a reușit iubita lui, care a bătut recordul olimpic la proba de viteză de la patinaj.