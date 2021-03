Azi se joaca ultimele meciuri din optimile Champions League! Bayern are o misiune usoara cu Lazio, Atletico incearca 'remontada' pe Stamford Bridge! Bayern - Lazio si Chelsea - Atletico, LIVE TEXT de la 22:00

14:16

Astazi se vor afla ultimele echipe calificate in sferturile de finala.

Bayern are o misiune facila in fata lui Lazio dupa ce a invins in tur in capitala Italiei cu scorul de 4-1. Pe Stadio Olimpico au marcat pentru campioana Europei Lewandowski, Musiala si Sane, in vreme ce Acerbi si-a trimis mingea in proprie poarta. Golul de onoare al echipei lui Simone Inzaghi a fost marcat de Correa.

Hansi Flick nu se va putea baza pentru acest meci pe Diego Costa, Hoffmann, Kouassi, Tillman si Tolisso din cauza unor accidentari, in vreme ce Alaba si Coman sunt incerti din aceleasi motive, iar Neuer va fi menajat.

De partea cealalta, Lazio nu ii va putea folosi pe Luiz Felipe, Akpa Akpro si Lazzari tot din cauza unor probleme medicale.

Meciul va fi arbitrat de o brigada ce il va avea la centru pe Istvan Kovacs.

In celalalt meci al serii, Atletico Madrid se deplaseaza pe Stamford Bridge cu gandul de a intoarce rezultatul din tur. Pe National Arena, intr-un meci in care echipa din capitala Spaniei a fost considerata gazda, diferenta a fost facuta de executia de exceptie a lui Olivier Giroud.

Echipa lui Diego Simeone spera sa repete performanta din 2014, cand s-a calificat in finala Champions League invingand pe Stamford Bridge cu scorul de 3-1 dupa ce in tur, la Madrid, cele doua echipa remizasera, scor 0-0.

Echipa lui Diego Simeone are sanse sa intoarca rezultatul, intrucat Chelsea se confrunta cu probleme de lot inaintea meciului. Thomas Tuchel nu ii va avea la dispozitie pe Abraham si Thiago Silva din cauza unor accidentari, in vreme ce Jorginho si Mount sunt suspendati.

De partea cealalta, Atletico nu are probleme de acest fel si se va putea baza pe toti jucatorii.

Meciul va fi arbitrat de o brigada ce il va avea la centru pe italianul Daniele Orsato.