Se intoarce Dumitru Dragomir in fotbal?! Fostul presedinte LPF a dezvaluit ca a primit o oferta de la un club "foarte puternic" din Liga 1!

Dumitru Dragomir a condus Liga Profesionista de Fotbal pana in 2013 cand a pierdut alegerile in fata lui Gino Iorgulescu.

Dragomir a dezvaluit ca a primit de-a lungul timpului mai multe oferte de la diferite echipe din Romania, ultima dintre ele fiind recenta.

"La fiecare 3 luni am cate o propunere. De la un club... foarte puternic, dar fara bani. Unul din Liga 1 si dupa doua din Liga a 2-a. Nu ma intorc la fotbal daca imi da America de Sud. Fotbalul egal puscarie. Au scapat numai 3-4 in decursul istoriei. Restul, toti s-au dus la puscarie", a spus Dragomir potrivit Look Sport.

Descrierea facuta de Dragomir se potriveste destul de bine cu situatia de la Dinamo. De altfel, fostul presedinte LPF chiar a declarat in urma cu cateva luni ca ar fi fost dispus sa preia clubul din Stefan cel Mare alaturi de cativa oameni de afaceri, inainte ca Dinamo sa ajunga pe mana lui Pablo Cortacero.

"Daca era, ma bagam cu Netoiu, Borcea, Catarama. Eram multi. Cu noi venea si Piturca. Daca ii dadeai bani, un milion pe an, venea in joc de glezne", a spus la momentul respectiv Dumitru Dragomir.

De asemenea, Dragomir a spus ca a vrut si recent sa ajute financiar Dinamo prin intermediul programului DDB, insa nu a avut incredere in modul de organizare stabilit de suporteri: "Am vrut sa ma duc si eu, sa dau eu 2-3.000 de euro. Am vrut sa vad cum sunt ei organizati. Convingerea mea e ca nu razbat cu forma de organziare de acum".