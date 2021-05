Aguero, la Barcelona! Guardiola a confirmat totul dupa ultimul meci al sezonului pentru superstarul lui City: "Merge la clubul meu de suflet"

Sergio Aguero a castigat titlul in acest sezon in Premier League, cu City, insa nu va juca in Champions League alaturi de "cetateni".

Potrivit spuselor lui Guardiola, antrenorul "cetatenilor", fotbalistul este la un pas de semnarea unui acord cu Barcelona, clubul de suflet al lui Pep.

"Poate ca va dezvalui un secret. Este aproape de a incheia o intelegere cu clubul meu de suflet, cu Barcelona. Va merge sa joace alaturi de cel mai mare jucator al tuturor timpurilor, Lionel Messi.

Sunt convins ca va fi foarte fericit acolo si va face din Barcelona o echipa tot mai puternica.

Pep Guardiola says Sergio Aguero is close to agreeing a deal with "the club of my heart". #MOTD pic.twitter.com/4DeDPFVE3H

Este special pentru noi. Ne-a ajutat foarte mult. Nu-l vom putea inlocui. Nu vom putea", a spus Pep Guardiola dupa ultimul meci al sezonului in Premier League, 5-0 cu Everton.

"He is a special person for all of us. He is so nice. He helped me a lot. We cannot replace him. We cannot." ????

An emotional Pep Guardiola is reduced to tears when asked about Sergio Aguero, who will leave Manchester City this summer.https://t.co/COVNqfr9Dr #MCFC pic.twitter.com/PthCDZVBhI