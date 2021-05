Noul atacant al Barcelonei a marturisit care este cel mai important gol din cariera sa! Dezvaluiri emotionante ale lui Aguero

Atacantul argentinian a evoluat 10 ani in tricoul lui City, iar cel mai frumos moment pentru el a fost in meciul cu QPR din 2012.

Sergio Aguero a marcat golul care i-a adus titlul lui Manchester City, dupa 44 de ani de pauza. Reusita argentinianului a venit in ultimele secunde ale jocului, iar "cetatenii" au triumfat chiar in fata rivalilor de la Manchester United.

"Acel gol pentru mine a fost cel mai important din viata mea. Imi va ramane mereu in minte acel gol, mereu cand ma uit cu familia si fiul meu realizez cat de important a fost. Inainte sa ating balonul m-am gandit "Da, s-ar putea sa fie penalty!", fundasul m-a atins, nu foarte puternic, dar am ales sa sutez cat de tare am putut si am avut noroc. Mai apoi dupa doua-trei zile, nu imi venea sa cred ce am facut", a spus Sergio Aguero pentru Sky Sports.

Atacantul de 32 de ani o va parasi pe Manchester City la sfarsitul sezonului, dupa 10 ani in Anglia. Aguero va juca duminica, impotriva lui Everton, ultimul sau meci din Premier League pentru clubul englez.