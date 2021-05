Sergio Aguero, la Barcelona?! Presa din Spania face anuntul: Laporta face orice pentru a-l tine pe Messi pe Camp Nou

Sergio Aguero este liber de contract din vara si este extrem de aproape sa semneze cu echipa de pe Camp Nou.

Barcelona se pregateste sa-si intareasca lotul pentru sezonul urmator, iar atacantul lui Manchester City ar putea fi primul transfer realizat de formatia blaugrana in aceasta vara.

Potrivit publicatiei spaniole AS, decizia de a-l aduce pe Aguero pe Camp Nou apartine conducerii Barcelonei, care in momentul de fata nu are un director sportiv. Jordi Cruyff, este candidatul preferat sa preia postul, insa conform radio-ului catalan RAC1, fiul fostului mare atacant olandez nu doreste sa plece din China, pana cand nu ii expira contractul in decembrie.

Ziarele catalane Mundo Deportivo si La Vanguardia anunta ca Aguero a ajuns la un acord cu Barcelona, iar anuntul transferului atacantului va veni dupa finala Champions League disputata de City contra lui Chelsea, pe 29 mai. Aguero ar veni pe gratis la Barcelona, deoarece este liber de contract si acum o luna a anuntat ca nu-si va prelungi intelegerea cu City pentru inca un sezon.

Unul dintre motivele principale pentru care atacantul lui City ar fi dispus sa vina la Barcelona este relatia sa foarte buna cu conationalul sau, Lionel Messi. Jucatorul in varsta de 32 de ani ar fi dispus sa renunte la o parte din salariu pentru a juca impreuna cu capitanul Barcelonei.

Barcelona are ready to go ahead with a move for Sergio Aguero, according to Mundo Deportivo ???? pic.twitter.com/dKvUcmX30F — Goal (@goal) May 13, 2021

