E gata! Aguero s-a inteles cu Barcelona! Atacantul renunta la o suma mare de bani pentru a juca langa Messi

Kun Aguero si FC Barcelona au ajuns, intr-un final, la un acord. Negocierile au durat mai multe luni.

Conform Daily Mail, Aguero va primi un salariu de aproximativ 5 milioane de euro pe sezon. Potrivit publicatiei britanice, Aguero si-a dat acordul, insa anuntul oficial al transferului va fi facut dupa finala UEFA Champions League. Pe 29 mai, actualula echipa a lui Aguero, Manchester City, o intalneste la Porto pe Chelsea.

Aguero (32 de ani) va ajunge liber de contract pe Camp Nou, deoarece angajamentul lui cu City va expira in aceasta vara. Cu 258 de goluri inscrise, Aguero este cel mai bun marcator din istoria lui Manchester City.

Salariul pe care il va avea la FC Barcelona este mult sub ce castiga in Premier League. La City, Aguero lua 14 milioane de euro pe sezon. Kun va face un sacrifiu important pentru a juca alaturi de prietenul sau, Leo Messi, in tricoul catalanilor.

Inainte de a ajunge la Manchester City, Aguero a jucat timp de cinci ani la Atletico Madrid. Venirea lui Aguero este, intr-o mare masura, argumentul care confirma ramanerea lui Messi la echipa. Actualul contract al lui Leo expira in iunie.