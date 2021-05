Nici nu putea pleca altfel! 'Bestia' Aguero, inca un record doborat la ultimul sau meci pentru City in Premier League! A intrat in a doua repriza si a facut spectacol

Sergio Aguero (32 ani) a jucat ultimul sau meci in Premier League pentru Manchester City!

Starul argentinian se desparte de City in vara si si-a luat 'ramas bun' in mare stil, asa cum si-a obisnuit fanii. City a facut instructie cu Everton in ultima etapa, 5-0. De Bruyne si Gabriel Jesus au inscris in prima repriza, iar Foden a marit avantajul imediat dupa pauza.

Intrat in minutul 65, in locul lui Mahrez, Sergio Arguero si-a facut imediat simtita prezenta pe teren. La doar 6 minute a reusit sa inscrie din pasa lui Fernandinho, iar 5 minute mai tarziu a facut dubla.

Cu primul gol inscris, Aguero a devenit jucatorul cu cele mai multe goluri din istorie inscrise pentru un singur club din Premier League, ajungand la 185 de reusite.

No estoy llorando, se me metió un Kun Agüero en el ojo ???? pic.twitter.com/UEDyVnZfSh — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 23, 2021