După retrogradarea în Liga 2, clubul sibian s-a despărțit de antrenorul Dorinel Munteanu, ajuns între timp pe banca lui CSM Reșița, și de președintele Daniel Niculae.

Lotul echipei s-a pulverizat, după retrogradarea în Liga 2

De asemenea, "alb-verzii" s-au despărțit de jucătorii David Lazar (Sepsi OSK), Vlad Muțiu (CSM Reșița), Ionuț Pop (Olimpia Satu Mare), Tiberiu Căpușă (Petrolul), Florin Bejan (ASA Tg. Mureș), Andreas Karo (AEL Limassol), Cristian Neguț (Chindia Târgoviște), Silviu Balaure (CFC Argeș), Alexandru Luca (CSC Șelimbăr), Emanuel Baba (CSC Șelimbăr), Aurelian Chițu (Știința Poli Timișoara), Marko Gjorgjievski (Shkendija Tetovo), Alexandru Oroian (ASA Tg. Mureș), Aviel Zargary, Sergiu Buș, Saeed Issah, Dennis Politic (FCSB / împrumut expirat) și Ionuț Bârstan (FCU Cluj / împrumut expirat).

În plus, pe picior de plecare se află și Bozhidar Chorbadzhiyski (ofertat de mai multe echipe din prima divizie din Bulgaria), Luca Stancu (foarte aproape de transferul la FCSB), Kevin Ciubotaru (are mai multe oferte din Liga 1 și din străinătate), Diogo Batista (aproape de revenirea în fotbalul portughez), Moonga Simba (în discuții cu cluburi din Suedia și Finlanda), Dragoș Albu (ofertat de CS Drobeta, CSM Slatina și SCM Rm. Vâlcea) și Kalifa Kujabi (aproape de o echipă din Serie C din Italia).

Echipa este pregătită mementan de Adrian Văsâi și Dorin Zotincă

Jucătorii rămași s-au reunit la finalul săptămânii trecute și vizita medicală a fost efectuată luni, după ce acționarii au plătit taxa de înscriere la Liga 2 și au promis că fac eforturi mari să strângă un buget minim pentru nivelul diviziei secunde. Însă situația este delicată, din cauză că clubul se află în insolvență din septembrie 2021, dar a acumulat datorii acumulate de aproximativ 5 milioane de euro, iar administratorul special a propus recent intrarea în faliment.

Echipa va fi pregătită momentan de antrenorii Adrian Văsâi și Dorin Zotincă, care activau în cadrul academiei clubului. Primul are 61 de ani, a jucat ca mijlocaș la Sportul Studențesc, Inter Sibiu, Nyiregyhaza Spartacus, Vanspor AS și Jiul Petroșani. Deține licența UEFA PRO, a fost antrenor principal la Inter Sibiu, Industria Sârmei Câmpia Turzii și FC Sibiu, a lucrat mult timp în cadrul FRF, ca selecționer U15, U16, U17, U19 și antrenor în cadrul Centrului Național de Pregătire Timișoara. Ultima dată i-a antrenat pe juniorii mari de la FC Hermannstadt, în campionatul Național U19.

Zotincă are 54 de ani și a jucat ca fundaș pentru Inter Sibiu, FC Dinamo, FCU Cluj, FC Național și CSM Reșița, având și două selecții pentru naționala României. Deține licența UEFA PRO și a fost antrenor principal la Voința Sibiu și FC Hermannstadt II, dar și antrenor secund la FC Vaslui și Universitatea Cluj. Din 2023 era șeful centrului de copii și juniori al clubului sibian.