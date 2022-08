Selecționerul plecat de la FRF iese la atac: „Mă așteptam să fiu tratat cu respect!” Răspuns pentru Gică Popescu: „Trebuia să îl întrebe pe fiul lui!” 

Tehnicianul a refuzat să semneze prelungirea contractului cu Federația Română de Fotbal, sătul fiind de criticile primite, în special după Campionatul European din iunie, când „tricolorii mici” au încheiat grupa turneului pe ultimul loc, fără punct obținut, având înfrângeri cu Italia, scor 1-2, Franța, scor 1-2 și Slovacia 0-1.

Adrian Văsâi a fost dur criticat de oameni importanți ai fotbalului după eliminare, una dintre cele mai vehemente voci fiind cea a lui Gică Popescu.

Adrian Văsâi iese la atac după decizia de a părăsi naționala U19

Într-un interviu acordat recent, fostul selecționer a dezvăluit care au fost motivele din spatele deciziei sale și i-a răspuns și președintelui de la Farul Constanța.

„N-am mai vrut, mi-a ajuns. Am obținut două calificări la Campionatul European, cu U17, în 2011, și cu U19, în 2022, și am fost pus la zid de fiecare dată. S-a spus că participarea la turneul final din Slovacia a fost o rușine. Chiar așa, e o rușine să fii în primele opt echipe din Europa? Am pierdut cu 5-0 sau 7-0? N-am trecut centrul terenului? E rușine că am luat gol în ultima secundă cu Slovacia? Am jucat chiar așa de urât cu Italia (1-2) și cu Franța (1-2)?

(n.r. așteptările au fost mari) Așa este. Toți ne așteptam la mai mult. Și eu am avut așteptări foarte mari, dar să nu uităm că, spre deosebire de celelalte echipe, noi am avut dificultăți, pentru că jucătorii au venit în salturi la lot. Știți bine, unii au terminat sezonul la cluburi mai devreme, alții mai târziu.

Nu mă așteptam să mi se facă statuie pentru cele două calificări, dar măcar să fiu tratat cu respect și cu bun-simț. M-am săturat să fiu criticat. De ce să mai continui? Am realizat două calificări cu U17 și cu U19, mai sus nu se poate. S-a spus că naționala nu are în ADN mentalitatea să se apere, dar cu Argentina a jucat cu șapte oameni în defensivă.

Popescu trebuia să-l întrebe pe fiul lui, Nicolas, cum am pregătit meciurile. Au mai fost și atacurile lui Bolohan, care urla, zbiera. Am făcut cum m-am priceput. Dacă nu ne calificam, probabil, era mai bine, nu mai spunea nimeni nimic. Era liniște. Până la urmă, cine suntem noi? Ne calificăm la turnee finale o dată la 50 de ani”, a spus Văsâi pentru Gsp.ro.

VIDEO - Declarațiile lui Gică Popescu