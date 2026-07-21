Roș-albaștrii s-au bazat pe Ricardo Pădurariu pentru a acoperi regula U21, iar Gigi Becali s-a declarat mulțumit de evoluția fundașului lateral.

Cât va încasa Ricardo Pădurariu la FCSB după mărirea salarială

Gigi Becali a fost plăcut surprins de evoluția lui Ricardo Pădurariu în meciul de debut în noul sezon al roș-albaștrilor, cu FC Argeș, scor 2-0.

După meci, finanțatorul roș-albaștrilor dezvăluia că a dat deja ordinul ca salariul fotbalistului de 19 ani să fie mărit și să îi fie mărită și clauza de reziliere a contractului.

”I-am spus lui MM acum să-i schimbe clauza. Era de 10 milioane de euro și i-am zis să o facă de 30. Ăsta, la 19 ani, dacă joacă așa, e jucător de echipe mari! O să-i mai dau în plus, pentru că merită”, spunea Gigi Becali după meci.

Conform GSP, Ricardo Pădurariu încasează în acest moment mai puțin de 5.000 de euro lunar, însă, odată ce noul contract va intra în vigoare, salariul fundașului lateral se va dubla.

Ricardo Pădurariu a revenit la FCSB în această vară, după o perioadă în care a fost împrumutat la Corvinul Hunedoara, formație pe care a ajutat-o să promoveze în primul eșalon.