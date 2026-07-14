Luca Stancu: "Știți cum e la FCSB, dacă nu prea joci, e cam nasol"

FCSB își dorește să aibă două variante U21 pe postul de fundaș stânga în noul sezon. Pe lângă Ricardo Pădurariu (19 ani), revenit după împrumutul la Corvinul Hunedoara, bucureștenii ar urma să îl aibă la dispoziție și pe Luca Stancu, care vine după un sezon în care a retrogradat cu FC Hermannstadt.

Stancu poate juca atât în flancul stâng, cât și în cel drept, iar interesul lui FCSB este ceva mai vechi. La începutul lunii iunie, când a aflat că este pe radarul fostei campioane, tânărul jucător oferea o reacție pentru PRO TV.

"Astăzi am aflat și eu, mă încântă, dar o să mă gândesc. E de gândit, până la urmă e viitorul meu și trebuie să iau cea mai bună decizie. Știți cum e la FCSB, dacă nu prea joci, e cam nasol. O să mă gândesc să iau cea mai bună decizie. Mă încântă, vă dați seama. Am fost cel mai fericit când am dat gol, primul gol în Liga 1, împotriva lui FCSB

Sunt ambițios, liniștit, pasionat, nu intru în conflicte, pun foarte mult suflet în tot ce fac", spunea Luca Stancu, pe 3 iunie, pentru PRO TV.

Până la urmă, transferul nu s-a realizat atunci din cauza sumei cerute de FC Hermannstadt, 300.000 de euro. Sibienii și-au mai redus acum din pretenții și se pare că jucătorul va face pasul la FCSB.