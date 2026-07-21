În această vară, extrema stângă a Botoșaniului a stârnit interesul unor echipe din străinătate, fiind evaluat de clubul său la 500.000 de euro. În cele din urmă, se pare că Mailat va rămâne în Moldova.

Valeriu Iftime, finanțatorul echipei, spune că nu are de gând să renunțe la cel mai bun jucător de la FC Botoșani. Este gata să-l lase să plece doar dacă va veni o ofertă de nerefuzat pe adresa clubului.

Sebastian Mailat rămâne la FC Botoșani

Dacă Mailat va schimba echipa în această vară, ar fi a doua oară când FC Botoșani reușește să-l vândă pe Mailat, care a fost transferat și în 2024, în Coreea de Sud, pentru 250.000 de euro.

„Nimic, joacă la noi, joacă bine, atât. Nu trag pe subiectul ăsta, să știți, e treaba lui, nu e a mea. Eu nu vreau să plece Sebi de la mine, eu nici nu știu dacă s-a întâmplat ceva, nici nu mă gândesc la club, din păcate. Am alte lucruri de făcut.

M-am văzut cu el într-o zi la o cafea, este OK, rămâne. Dacă va veni o ofertă de nerefuzat, va pleca, pentru că el știe că-i dau drumul. (n.r. - Prețul a rămas 500.000?) Așa a fost discuția ultima oară cu cineva, n-am vorbit eu cu el, a vorbit președintele clubului și atât a rămas atunci”, a spus Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro.

FC Botoșani a debutat cu un rezultat de egalitate în noul sezon din Superliga României, scor 2-2 cu FC Voluntari. Sebastian Mailat a reușit un assist la golul lui Zoran Mitrov.

Întors la FC Botoșani vara trecută, Mailat a avut un sezon 2025-2026 de excepție, iar în clasamentul golgheterilor a fost depășit doar de Jovo Lukic (18) și Florin Tănase (16). Mailat a încheiat la egalitate cu rapidistul Alex Dobre (15).

ACS Poli Timișoara, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș, Universitatea Cluj, FC Voluntari, FC Botoșani și Sepsi OSK sunt echipele pentru care a mai evoluat Mailat în cariera sa.

FC Botoșani, în această perioadă de mercato

Antrenor - Marius Croitoru (confirmat)

Veniri - David Dincă (FCV Farul / gratis), Jovan Markovic (FCV Farul / gratis), Ionuț Gurău (FK Bylis / gratis), Gabriel Gama (Al-Mesaimeer SC / gratis), Mario Preda (FCSB / gratis), Mamadou Diarra (Erbil SC / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Alexandru Cîmpanu (Chongqing Tonglianglong), Codrin Cărăușu (Bucovina Rădăuți), George Sorodoc (Bucovina Rădăuți)

Plecări - Friday Adams (FCU Cluj / gratis), Ștefan Pănoiu (Chiajna / gratis), Antonio Dumitru (Unirea Alba Iulia / gratis), Michael Pavlovic (FC Noah / gratis), Luka Kukic, Aldair Ferreira, Enzo Lopez (contracte încheiate), Alexandru Bota (FCU Cluj / împrumut expirat), Alberto Brașoveanu (CSM Sighet / împrumutat), Gabriel David (Cetatea Suceava / împrumutat)