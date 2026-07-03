Sibienii au ajuns în această situație după retrogradarea din SuperLiga, în urma barajului pierdut cu FC Voluntari.

Deși au câștigat turul cu 3-2, după ce au condus cu 3-0, Hermannstadt a cedat cu 0-3 în retur și a părăsit prima ligă.

Hermnannstadt este la un pas de desființare

Retrogradarea a însemnat pierderea veniturilor din drepturile TV și a unor sponsori importanți, iar clubul, aflat în insolvență, nu mai beneficiază nici de sprijinul Primăriei Sibiu. În plus, angajații nu și-au primit salariile de patru luni, iar Daniel Niculae și Dorinel Munteanu au părăsit clubul.

Vânzarea unor jucători nu ar acoperi decât o parte din datorii, astfel că Hermannstadt ia în calcul fie înscrierea în campionatul județean, fie chiar desființarea, informează Fanatik.

Dacă formația sibiană nu se va înscrie în Liga 2 până la termenul-limită din 15 iulie, locul rămas vacant ar putea fi ocupat de CS Dinamo București, retrogradată în Liga 3 după barajul pierdut cu CSC Șelimbăr.