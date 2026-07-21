Renumitul arbitru din Premier League Anthony Taylor și-a anunțat retragerea din arbitraj la scurt timp după finalul Cupei Mondiale.

Gigi Becali nu a stat pe gânduri! I-a dublat salariul fotbalistului de la FCSB

De ce întârzie prezentarea noului jucător de la FCSB: actele au ajuns pe masa comisiilor FRF

FCSB - Auda în Conference League, joi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO!

Ajuns la 47 de ani, Taylor a decis să pună punct carierei în arbitraj după 20 de ani și 831 de meciuri pe care le-a oficiat.

Ultimul meci în care s-a aflat la centru a fost în optimile Cupei Mondiale 2026. Anthony Taylor a fluierat duelul dintre Spania și Portugalia, în care noii campioni mondiali s-au impus la limită, scor 1-0.

Taylor a arbitrat în Premier League timp de 16 sezoane și s-a aflat la centru și în finala Champions League din 2024 dintre Borussia Dortmund și Real Madrid, scor 0-2.

”Să arbitrez la cel mai înalt nivel a fost un privilegiu imens, însă presiunea este uriașă, iar fiecare decizie este analizată în permanență.

Acum este momentul potrivit să fac un pas înapoi și să privesc cu încredere spre următorul capitol al carierei mele.

Vreau să le mulțumesc din suflet celor doi asistenți ai mei, Gary și Adam, colegilor arbitri și tuturor celor implicați în fotbal pentru sprijinul oferit de-a lungul anilor.

Cel mai important, vreau să le mulțumesc familiei și prietenilor mei pentru susținerea lor neclintită pe parcursul tuturor sacrificiilor pe care această carieră le-a presupus”, a transmis Anthony Taylor prin intermediul unui comunicat oficial.