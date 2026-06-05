După retrogradarea din Superligă, FC Hermannstadt a început curățenia de vară de sus, de la nivelul băncii tehnice și conducerii administrative.

Astfel, după despărțirea de antrenorul principal Dorinel Munteanu, astăzi a venit și anunțul legat de plecarea președintelui Daniel Niculae.

FC Hermannstadt ”a decis să nu mai prelungească înțelegerea contractuală cu președintele executiv Daniel Niculae”

”Mulțumim, Nico!

A.F.C.Hermannstadt a decis să nu mai prelungească înțelegerea contractuală cu președintele executiv Daniel Niculae, scadentă în data de 15 iunie a acestui an.

Îi mulțumim lui Nico pentru tot și îi dorim succes în carieră!”, a postat clubul FC Hermannstadt în această dimineață.

Dorinel Munteanu și-a găsit echipă!

Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenor care a retrogradat la finalul sezonului recent încheiat cu Hermannstadt din Superligă în Liga 2, și-a găsit o nouă echipă.

Dorinel Munteanu și-a dat acordul pentru a reveni la divizionara secundă CSM Reșița, echipă pe care a antrenat-o în sezoanele 2017-2018 și în 2019-2020.

Munteanu urmează să fie prezentat oficial la CSM Reșița în zilele următoare, informează publicația locală oradesibiu.ro.

Prin urmare, „Neamțul” o va înfrunta în stagiunea următoare pe Hermannstadt, cu care a retrogradat după 3-5 la general la barajul cu FC Voluntari (3-2 la Sibiu în tur și 0-3 în retur pe Stadionul „Anghel Iordănescu”).

„Vreau să mă liniștesc puțin. Contractul meu se termină pentru că nu am reușit să mențin echipa în Liga 1, iar acesta a fost obiectivul. Au fost multe probleme de când am venit la echipă”, și-a anunțat plecarea Dorinel Munteanu, de la Hermannstadt.

CSM Reșița a terminat ediția precedentă din Liga 2 pe locul al treilea din grupa B a play-out-ului.