Vestea bună primită de Hermannstadt după retrogradarea în Liga 2

La doar câteva zile după despărțirea de Superliga, mai mulți foști angajați ai clubului, printre care fostul antrenor Marius Măldărășanu, portarul Cătălin Căbuz și preparatorul fizic Stelian Isac, au solicitat deschiderea procedurii de faliment.

Totuși, Tribunalul Sibiu a respins cererile formulate împotriva grupării ardelene, după ce obligațiile financiare către aceștia au fost achitate de club.

Cererea de faliment a FC Hermannstadt, respinsă

Decizia oferă o gură de oxigen pentru Hermannstadt, care se află în insolvență încă din 2021 și încearcă să evite un colaps financiar.