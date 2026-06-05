Veteranul în vârstă de 35 de ani a semnat cu Politehnica Timișoara, formație nou-promovată în Liga 2.

Timișorenii au reușit o adevărată lovitură pe piața transferurilor, mai ales că atacantul a avut și o ofertă din partea UTA Arad, echipă care a încheiat sezonul trecut pe locul 7 în Superligă.

Chițu vine după un sezon solid la Hermannstadt, pentru care a marcat nouă goluri și a oferit trei pase decisive în 40 de meciuri oficiale.

Aurelian Chițu: „Am vrut o echipă cu suporteri și tradiție”

Atacantul a explicat că a ales proiectul Politehnicii datorită atmosferei din jurul clubului și obiectivului clar al promovării.

„Am vrut să vin pentru că așa am simțit eu că e mai bine pentru mine. Am vrut o schimbare, să merg la o echipă care are suporteri, este iubită și are tradiție. Va fi o provocare nouă pentru mine și sunt entuziasmat. Obiectivul meu și, probabil, al clubului este promovarea în Liga 1”, a declarat Chițu după semnarea contractului.

Directorul general al clubului, Dinu Bara, s-a declarat încântat de alegerea făcută de fotbalist.

„Îmi face plăcere să transfer jucători care refuză alte cluburi, inclusiv din Liga I, și spun: «Eu vreau la Poli!». De astfel de jucători avem nevoie”, a transmis oficialul bănățenilor.

Chițu a cucerit titlul de campion al României în sezonul 2016-2017 cu Viitorul Constanța și a mai evoluat de-a lungul carierei la FCU Craiova, Astra Giurgiu, Valenciennes FC, PAS Giannina și Daejeon Citizen.

În Superligă, atacantul a adunat peste 320 de meciuri, cu 67 de goluri și 34 de pase decisive, iar pentru naționala României a bifat două selecții. Conform Transfermarkt, cota sa de piață este de 250.000 de euro.