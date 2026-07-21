De ce întârzie prezentarea noului jucător de la FCSB: actele au ajuns pe masa comisiilor FRF

De ce întârzie prezentarea noului jucător de la FCSB: actele au ajuns pe masa comisiilor FRF Superliga Gigi Becali
SPORT.RO
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FCSB a realizat a patra mutare a verii, însă oficializarea tranzacției depinde de validarea documentelor de către federație.

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FCSBLuca StancuSuperliga
Din articol

Luca Stancu (21 de ani) a semnat un contract valabil pe trei sezoane cu formația bucureșteană, după ce și-a reziliat înțelegerea cu Hermannstadt. Până în acest moment, apărătorul lateral nu a putut fi prezentat de noua sa echipă, deoarece, potrivit Digisport, dosarul său trebuie analizat de comisiile FRF.

Departamentul de specialitate din cadrul federației trebuie să ratifice noul contract și să se asigure că despărțirea de clubul sibian s-a produs în condiții regulamentare. În momentul de față, aprobarea este privită drept o simplă formalitate, actele urmând să fie înregistrate în scurt timp pentru ca jucătorul să fie anunțat oficial.

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Reacția lui Luca Stancu după Hermannstadt - FCSB 3-3 / Foto: Sport Pictures
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Soluție pentru regula U21

Fundașul a ajuns liber de contract la gruparea bucureșteană, însă fosta sa echipă ar fi reținut un procent dintr-o eventuală revânzare.

Potrivit portalului Transfermarkt, cota de piață a apărătorului care poate acoperi ambele flancuri este de 300.000 de euro. În ultimul sezon, Stancu a evoluat în 34 de partide, trecându-și în cont două goluri și două pase decisive. Până la legitimarea sa, FCSB i-a mai acontat în această vară pe Ronny Labonne, Eddy Gnahore și Aymen Boutoutaou.

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