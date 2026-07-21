De ce întârzie prezentarea noului jucător de la FCSB: actele au ajuns pe masa comisiilor FRF

Luca Stancu (21 de ani) a semnat un contract valabil pe trei sezoane cu formația bucureșteană, după ce și-a reziliat înțelegerea cu Hermannstadt. Până în acest moment, apărătorul lateral nu a putut fi prezentat de noua sa echipă, deoarece, potrivit Digisport, dosarul său trebuie analizat de comisiile FRF.

Departamentul de specialitate din cadrul federației trebuie să ratifice noul contract și să se asigure că despărțirea de clubul sibian s-a produs în condiții regulamentare. În momentul de față, aprobarea este privită drept o simplă formalitate, actele urmând să fie înregistrate în scurt timp pentru ca jucătorul să fie anunțat oficial.