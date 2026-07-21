Primul pas oficial făcut de Inter Milano pentru fundașul evaluat la 35 de milioane de euro

Inter Milano caută un nou fundaș dreapta după transferul lui Denzel Dumfries la Real Madrid , mutare perfectată pentru suma de 20 de milioane de euro. După ce negocierile pentru Marco Palestra și Anan Khalaili nu s-au concretizat, atenția clubului s-a îndreptat spre Djed Spence. Jucătorul lui Tottenham, în vârstă de 25 de ani, vine după un parcurs remarcabil la Cupa Mondială din 2026, unde a contribuit la obținerea medaliilor de bronz de către naționala Angliei pregătită de Thomas Tuchel.

Diferențe majore între cerere și ofertă

Inter a făcut primul pas oficial în această direcție. Potrivit jurnalistului italian Luca Cerchione, contactul inițial dintre clubul din Serie A și agenții lui Spence a avut loc deja. Cu toate acestea, negocierile cu Tottenham se anunță complicate. Formația londoneză solicită 35 de milioane de euro pentru fotbalistul care și-a prelungit recent contractul până în 2030. Conducerea de pe Giuseppe Meazza consideră prețul prea ridicat.

Pentru a debloca situația, strategia lui Inter este să ajungă mai întâi la un acord cu anturajul fundașului, în speranța că acesta va pune presiune pe Tottenham pentru a scădea prețul. Spence vede cu ochi buni o mutare sub comanda lui Cristi Chivu, fiind atras de perspectiva de a evolua constant în Liga Campionilor și de a se lupta pentru trofee. Rămâne de văzut dacă formația din Premier League va accepta să reducă din pretențiile financiare.