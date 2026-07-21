Un fost jucător de la FCSB a ajuns în Turcia: „Am făcut vizita medicală, sunt la hotel”. Cu cine semnează

„Sunt în Turcia, am făcut vizita medicală și am ajuns la hotel. Mai am un RMN și apoi să semnez contractul. Au fost două echipe interesate de aici și am ajuns la Kayserispor în cele din urmă. Au mai fost aici Dan Petrescu, Marius Șumudică, Denis Alibec, Cristi Săpunaru. Condițiile sunt unele foarte bune din ceea ce am văzut până acum. Echipa se bate pentru promovarea în primă ligă. Este un club mare aici în Turcia. M-au primit super bine oamenii de aici. Prima impresie este excelentă. Am semnat pe doi ani” , a transmis jucătorul, potrivit Digisport .

Fotbalistul a dezvăluit ce l-a convins să accepte oferta clubului care a retrogradat la finalul sezonului precedent în eșalonul secund turc.

Șoc în Premier League! Unul dintre cele mai cunoscute personaje din Anglia se retrage

De ce întârzie prezentarea noului jucător de la FCSB: actele au ajuns pe masa comisiilor FRF

Echipa din Liga I care pregateste lovitura cu un international U21! Marco Dulca ar putea reveni in Romania, de la Swansea

Inca un pusti roman in Premier League. Fiul lui Cristi Dulca a semnat cu o echipa care se bate pentru Europa

Aspectul financiar a contat decisiv

Fiul lui Cristi Dulca a recunoscut că interesul echipei este mai vechi, iar detaliile contractului au cântărit serios în luarea acestei decizii.

„Interesul celor de aici a apărut undeva în luna februarie a acestui an. Cam de 2-3 săptămâni s-au intensificat și am ajuns aici. Este bine și din punct de vedere financiar. Și acesta a fost un aspect important. Turcia are campionate bune, ești în Europa. Este un pas bun pentru mine. Nu am nicio emoție în privința adaptării, am mai jucat în afara României”, a mai zis mijlocașul.

Marco Dulca și-a făcut junioratul la U Cluj și la Swansea, în Marea Britanie. În campionatul intern a evoluat pentru Viitorul, Chindia Târgoviște și FCSB, unde a bifat 5 prezențe în anul 2022. Ulterior, a jucat în Slovenia, la Celje, înainte de a ajunge la Petrolul Ploiești, unde a strâns două goluri și două pase decisive în 23 de meciuri de campionat.