Haos la Astra Giurgiu! Noul antrenor a plecat după doar două săptămâni

Marcel Abăluță, antrenorul numit de Astra Giurgiu pe 10 ianuarie 2022, chiar în ziua reunirii echipei pentru partea a doua a sezonului Ligii 2, a plecat de la echipă, după o discuție în contradictoriu cu oficialii clubului.

Abăluță, neînțelegere cu președintele clubului

"Nu ne-am mai înțeles. Nu mai continui la Astra. Am avut o discuție în contradictoriu cu președintele, cu Marian Costea. Nu e ce vreau, nu putem să continuăm să colaborăm așa. Am preferat să ne strângem mâna, să rămânem în relații cordiale. Sincer, nu am niciun regret. E mai bine să știm de la început cum stăm, decât după o perioadă.

Făcusem o treabă bună acolo, chiar au fost două jocuri bune făcute de băieți, o victorie cu Dunărea Giurgiu (4-1) și un egal cu liderul din Liga a 2-a, Petrolul (1-1). Băieții chiar au fost ok, s-au prezentat foarte bine", a spus Marcel Abăluță pentru Liga2.ro.

Astra a ajuns la al treilea antrenor în acest sezon

Abăluță l-a înlocuit pe Florin Stângă, cel care preluase echipa în vara trecută. În ultimele șase luni, giurgiuvenii au fost refuzați de Valentin Sinescu, Cristian Lupuț, Ianis Zicu, Florin Pârvu, Ilie Stan și Gabriel Manu, ultimul după ce bătuse inițial mâna cu cei din conducerea echipei.

Odată cu Abăluță va pleca și Ioan Viorel Jinga, antrenorul cu portarii, iar echipa va fi pregătită de interimarul George Șanțmare, fostul secund al echipei. Acesta a fost fundaș central la Dunărea Giurgiu, Astra Giurgiu II și Inter Clinceni și a mai antrenat Dunărea Giurgiu și ACS Pro Giurgiu.

Fosta campioană s-a scufundat în subsolul clasamentului Ligii 2

Astra Giurgiu, campioană (2015-2016) și vicecampioană (2013-2014) în Liga 1, câștigătoare (2013-2014) și finalistă de Cupa României (2016-2017, 2018-2019, 2020-2021), câștigătoare a Supercupei României (2014, 2016) și participantă în grupele Europa League (2013-2014, 2016-2017), a avut un an 2021 de coșmar.

După condamnarea la închisoare a patronului Ioan Niculae, clubul a retrogradat din Liga 1, a fost penalizat cu 14 puncte pentru această ediție de Liga 2, în care ocupă penultimul loc în clasament, și a pierdut un întreg lot de jucători, alături de cei mai influenți oficiali și de staff-ul tehnic.

