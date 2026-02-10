În urma acestui rezultat, ardelenii au obținut calificarea în sferturile de finală ale competiției, în timp ce giuleștenii au fost eliminați.

Meriton Korenica a deschis scorul pentru CFR Cluj în minutul 66, din penalty, după ce Aliev a fost faultat în careu. Rapid a egalat în minutul 80, prin Alexandru Pașcanu, care a reluat din apropiere o minge adusă în fața porții de Petrila.

Întrebat dacă vrea să joace cu FCSB în „sferturile” Cupei României, Iuliu Mureșan a răspuns imediat

După meci, Iuliu Mureșan, președintele CFR-ului, a intrat în direct la Digi Sport și a tras concluziile duelului din Gruia.

Întrebat pe cine ar prefera în sferturile de finală, dintre Universitatea Craiova, FCSB și UTA Arad, oficialul ardelenilor a răspuns direct:

„Nu știu, cu oricare. Aș prefera UTA, dar totuna e, important e să fim noi buni, să avem spiritul acesta de echipă pe care l-am avut în ultimele opt-nouă meciuri, greu ca cineva să ne încurce.

Rapid nu a arătat mare lucru, zic eu, echipă bună, dar nu are ceva special, nu m-a impresionat. Am avut foarte puține zile și se văd aceste lucruri. Am condus aproape până la final. Nu mi-a fost teamă pe final.

Nu mi-e teamă la niciun meci, în sport nu ai ce să cauți dacă ești fricos”, a explicat Iuliu Mureșan.

În clasamentul grupei A, FC Argeș a terminat pe primul loc, cu nouă puncte, urmată de CFR Cluj, cu cinci puncte.

Rapid a încheiat grupa pe poziția a treia, cu patru puncte. Astfel, FC Argeș și CFR Cluj merg mai departe în sferturile Cupei României.