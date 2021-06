Problemele continua pentru Astra Giurgiu! Formatia retrogradata in liga secunda a fost depunctata si a primit interdictie la transferuri

Totul pare sa mearga prost la echipa din Giurgiu.

Zile tot mai negre par sa fie la clubul Astra, asta dupa ce formatia care in urma cu putine sezoane era campioana Romaniei a retrogradat in liga secunda, iar acum se pare ca exista si probleme foarte mari cu banii si datoriile stranse din trecut.

Comisia de Discipina a Federatiei Romane de Fotbal a anuntat ca formatia Astra a fost penalizata cu doua puncte si a primit interdictie la transferuri, asta dupa ce fostul fotbalist Andrei Trusescu, care a fost sub contract cu echipa patronata de Ioan Niculae din 2018 pana in februarie 2021, a castigat litigiul in urma caruia trebuie sa-si prieasca restantele financiare.



Pentru neexecutarea hotararii Camerei Nationale pentru Solutionarea Litigiilor, In baza art.85 din RD coroborat cu art.24.C.1.b din RSTJF, Comisia de Disciplina a sanctionat "clubul AFC Astra Giurgiu cu interzicerea dreptului de a transfera si/sau legitima jucatori in calitate de club cesionar si i se vor scadea puncte. Scaderea de puncte se aplica asupra celor acumulate in campionat de echipa de categoria cea mai ridicata, urmand ca la fiecare 15 zile calendaristice de intarziere la plata, echipei in cauza sa i se scada cate doua puncte, respectiv pentru perioada 09.06.2021-23.06.2021, i s-au scazut inca 2 (doua) puncte", informeaza Agerpres.