La momentul redactării acestui articol, formația nerazzurra ocupă primul loc în Serie A, cu 58 de puncte, având un avans de opt puncte față de marea rivală AC Milan.

În etapa a 25-a din campionat, Inter va primi vizita lui Juventus, într-un duel de foc care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 21:45.

Zazzaroni și Biasin l-au „disecat” pe Cristi Chivu: „Îmi place un lucru foarte mult la el”

Performanțele lui Chivu nu au trecut neobservate în Italia. Ivan Zazzaroni și Fabrizio Biasin au vorbit despre impactul românului la Inter, în cadrul podcastului Numeri1.

„M-am gândit că oricine ar fi venit după patru ani cu Inzaghi și după acel final de sezon dramatic ar fi fost practic sacrificat. În mintea mea, doar cineva ca Allegri putea rezista într-o asemenea situație, pentru că știe să gestioneze presiunea. Îmi place foarte mult un lucru la Chivu, o tehnică subestimată: tehnica lipsei de tensiune. Trăiește totul cu o seninătate absolută. Desigur, vor veni și momentele dificile”, a început Fabrizio Biasin.

Ivan Zazzaroni a intervenit ironic, dar a evidențiat și avantajele clare ale lui Chivu: „Serenitatea lui Chivu este aparentă, pentru că nu doarme noaptea și nu-și vede familia”, a glumit jurnalistul.

„Fabregas nu ar fi venit la Inter, pentru că era prea mult de schimbat. Chivu avea un lucru esențial: cunoștea clubul în profunzime, iar Ausilio a avut o mare încredere în el, fiind cel care l-a susținut cel mai mult”, a continuat acesta.

Zazzaroni a vorbit și despre despărțirea de Simone Inzaghi: „Îl iubesc pe Inzaghi, dar paradoxal, plecarea lui după acel 5-0 a fost cel mai bun lucru posibil. Nu mai putea continua. Chivu a pus lucrurile la locul lor. Nu a schimbat foarte mult, dar a schimbat esențialul”.