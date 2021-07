Probleme uriase la Astra Giurgiu! Echipa a fost depunctata din nou si risca retrogradarea in Liga a 3-a

Giurgiuvenii se indreapta cu pasi mici dar siguri spre desfiintare.

Dupa ce in urma cu putin timp Astra a fost depunctata cu doua puncte pentru restantele financiare pe care le-a avut fata de Andrei Trusescu, care a depus memoriu impotriva clubului, acum giurgiuvenii s-au trezit cu inca doua puncte penalizare, dupa ce nu si-a achitat datoriile fata de fostul antrenor interimar, Alexandru Radu.



"Creditor Alexandru Radu, debitor AFC Astra - executare drepturi financiare - In baza art. 85 din RD coroborat cu art. 24 lit. C pct. 1 lit. b din Regulamentul privind Statutul si Transferul Jucatorilor de Fotbal, sanctionarea AFC Astra cu interzicerea dreptului de a transfera si/sau legitima jucatori in calitate de club cesionar; scaderea de puncte asupra celor acumulate in campionat de echipa de categoria cea mai ridicata depunctare 2 puncte pentru perioada 16.06.2021-30.06.2021", se mentioneaza in solutia comisiei publicata pe site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal.

Gruparea giurgiuveana este obligata sa ii plateasca restantele financiare fostului antrenor interimar pentru a evita in continuare alte sanctiuni cu depunctarea. "Comisia a acordat termen in data de 21 iulie 2021, ora 15:00, data la care clubul debitor sa prezinte dovada platii fata de creditorul Radu Alexandru conform Hotararii nr. 41/CL/09.02.2021, ramasa definitiva prin decizia nr. 20/CR/15.04.2021, pentru a evita in continuare depunctarea", se mai precizeaza in solutia citata.