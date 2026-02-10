Ardelenii au primit vizita giuleștenilor marți seară, în etapa #3 din faza grupelor a Cupei României, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.

La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1, iar Rapid a fost eliminată. CFR Cluj a avansat în sferturile Cupei României.

Cristi Săpunaru a lăudat doi jucători de la Rapid după eliminarea din Cupa României: ”După gol au început să joace”

Cristi Săpunaru, fost căpitan în Giulești, a lăudat doi jucători după remiza din Gruia. E vorba despre Talisson și Olimpiu Moruțan, care au intrat în actul secund, mai exact în minutul 53.

Moruțan l-a înlocuit pe Tobias Christensen, iar Talisson, pe Daniel Paraschiv

”Mi-a plăcut Talisson cum a intrat. S-a schimbat în bine Rapidul. A intrat bine și Moruțan. Rapid a început să joace după ce a luat golul”, a spus Săpunaru la Digi Sport.

Pentru Rapid urmează meciul cu Farul Constanța de duminică (17:00), în timp ce CFR Cluj o va întâlni luni pe FC Hermannstadt (17:00), în etapa #27 din Superliga.