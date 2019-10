"Are un ochi foarte bun. Vede bine unde nu merge treaba" | Noul antrenor secund al FCSB-ului, laudat de un tehnician: "Nu este doar de umplutura"

Marcel Abaluta este noul antrenor secund al lui Bogdan Vintila la FCSB.

In cariera de antrenor, Abaluta le-a pregatit pe FC Clinceni si ACS Berceni din postura de principal, iar ca secund a lucrat cu Marius Baciu, Laszlo Balint, Mugur Bolohan si Ciprian Urican.

Intr-un interviu acordat celor de la ProSport, Marius Baciu, antrenorul formatiei Daco getica l-a laudat pe Abaluta pentru modul in care observa jocul si spune ca nu va fi doar de "umplutura" la FCSB:

"L-am sunat pe Marcel sa il felicit pentru noul sau post de la FCSB, iar eu vreau sa va spun ca el nu este un antrenor de umplutura. Este un adevarat asistent pe care chiar te poti baza la antrenamente, dar si in timpul jocurilor. Eu l-am avut in staff-ul meu pe Marcel la trei echipe, iar de la Daco Getica l-am pierdut in aceasta vara din cauza problemelor cu banii de la mine de la club.

Erau unele restante salariale, iar Marcel Abaluta nu a mai rezistat. Mi-a parut rau ca l-am pierdut din staff-ul meu, dar asta este viata. Eu unul l-am inteles. Marcel nu este tipul de om care sa te ajute cu analiza video, adica pe post de analist video. Lui poti sa ii dai sarcini precise la antrenamente, deoarece poti sa ai mare incredere sa ii pui sa lucreze pe compartimente, fie ca ii dai pe mana atacantii, mijlocasii sau fundasii.

Pe Marcel te poti baza si in timpul jocului, deoarece are un ochi foarte bun. Vede bine unde nu merge treaba, iar tu ca antrenor pricipal poate ca esti prins in febra meciului si nu observi niste lucruri. Multi te intreaba in ziua de azi cum stai si cu tehnica video, cu laptopul si asa mai departe, dar la antrenamente nu te mai mai ajuta laptopul asta. La antrenamente trebuie sa stii tu sa lucrezi", a spus Marius Baciu.