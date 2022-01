Românul trecut pe la Manchester City, West Bromwich și Astra Giurgiu și-a găsit echipă în America

Daniel Barbir (23 de ani), fosta mare speranță de origine română a soccer-ului din SUA, a revenit pe continentul nord-american după o perioadă mai lungă petrecută în Europa.

Fundașul central de 1,91 metri cu dublă cetățenie, română și americană, a evoluat la Manchester City, West Bromwich Albion, Stoke City, Astra Giurgiu și SV Sandhausen, însă trecerea de la juniori la seniori a fost una dificilă.

Participant cu naționala SUA la Campionatul Mondial Under-17 din 2015, Barbir a prins selecții la toate reprezentativele de juniori americane și în februarie 2018 semna un contract pe trei sezoane și jumătate cu Astra Giurgiu, pe atunci în Liga 1.

”Este un tânăr interesant, în care am încredere, poate progresa foarte mult”, spunea atunci preşedintele clubului, Dani Coman, despre jucătorul româno-american.

Barbir nu a prins însă niciun meci la Astra și a jucat doar la echipa secundă, în Liga 3.

Tot la o formație satelit din ligile inferioare americane, Sporting Kansas City II, a evoluat și după întoarcerea din Europa.

Zilele trecute, Barbir a semnat un contract cu Oakland Roots, club din California care evoluează în USL Championship, echivalentul diviziei secunde din Statele Unite, imediat sub Major League Soccer.

