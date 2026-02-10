Al Ittihad și Al Gharafa s-au întâlnit în etapa #7 din Liga Campionilor Asiei, la Jeddah, pe ”King Abdullah Sports City”. La capătul celor 90 de minute, echipa din Saudi Pro League s-a impus cu 7-0 în fața formației din Qatar.

Umilință și scos la pauză! Nota primită de Florinel Coman după ce echipa sa a fost spulberată în Liga Campionilor Asiei

Youssef En Nesyri a deschis scorul în minutul 3, Houssem Aouar a majorat diferența în minutul 2-0, iar Roger a avut un gol anulat în minutul 26, dar și-a trecut numele în cele din urmă pe tabela de marcaj în minutul 49.

Danilo Pereira a dus scorul la 4-0 în minutul 51, Aouar a realizat ”dubla” în minutul 58, la fel ca Roger în minutul 62. Aouar și-a trecut în cont hat-trick-ul în minutul 79, când a închis tabela la 7-0 pentru Al Ittihad.

Titular, Florinel Coman a fost scos la pauză în minutul 46. În locul său a fost adăugat Alvaro Djalo. Pentru maniera în care a evoluat în umilința de la Jeddah, Coman a fost punctat cu nota 5,4 de portalul de specialitate FlashScore.

Fostul jucător de la FCSB a atins mingea doar de 19 ori și niciodată în careul advers. A avut două din șase pase reușite și niciun șut.