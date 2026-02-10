Fostul fotbalist a fost ucis într-o altercație: fratele argentinianului este suspect

Fostul jucător al echipei Almirante Brown, în vârstă de 29 de ani, a suferit o rană adâncă la antebraţul drept vinerea trecută, provocată de o sticlă spartă. Ciobul sticlei i-a secţionat o arteră, provocând o hemoragie fatală, după o ceartă pe stradă, în localitatea Rafael Castillo.

Crima a fost surprinsă de o cameră de supraveghere din apropiere, iar înregistrarea a fost publicată marţi de jurnalistul German Monaco pe conturile sale de socializare şi ulterior distribuită de către instituţiile de presă argentiniene. Videoclipul întăreşte ipoteza că atacul a fost comis de fratele său, care este fugar de vineri.

Ancheta este condusă de Parchetul pentru Omucideri din La Matanza, condus de procurorul Adrian Arribas, care în ultimele ore a ordonat acţiuni pe teren pentru localizarea acuzatului. Vestea a trimis unde de şoc în comunitatea fotbalistică locală. Pires a jucat ca atacant pentru Almirante Brown între 2015 şi 2016, perioadă în care a disputat opt meciuri şi a marcat un gol.

''Clubul Almirante Brown regretă moartea lui Lucas Pires, un fost jucător al clubului. Transmitem cele mai sincere condoleanţe familiei şi celor dragi în aceste momente de durere'', a declarat clubul pe contul său de socializare.

Fani, foşti coechipieri şi alte persoane legate de fotbalul argentinian s-au alăturat mesajelor de condoleanţe, în timp ce autorităţile continuă căutarea suspectului.

Agerpres