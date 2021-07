EXCLUSIV | George Ogararu nu ar fi fost manager general niciodata la Steaua! Motivul incredibil pentru care fostul jucator al lui Ajax nu s-a incadrat pentru aceasta functie

Ogararu se va ocupa din acest sezon de centrele de copii si juniori ale clubului Steaua.

George Ogararu a anuntat oficial ca nu va mai fi managerul general al Stelei. Fostul Uefantastic a precizat ca se va ocupa de centrele de copii si juniori, pe care le considera esentiale in dezvoltarea clubului.

Joi, Mihai Mironica, la Ora Exacta in Sport, a citit o informatie anonima, cum ca Ogararu nu ar fi detinut niciodata functia de manager general al clubului, deoarece nu este cadru militar.

"Ogararu nu ar fi fost niciodata manager la clubul Steaua. Pentru aceasta functie trebuie sa fii cadru militar, scriptic nu se putea.

Cum se poate ca in 2021, sa nu poata fi manager, avand toate competentele, cu tot istoricul la Ajax? Doar pentru ca nu este in armata", a dezvaluit Mihai Mironica la Ora Exacta in Sport, la PRO X.