Oprita pune capat speculatiilor privind transferul lui Adi Popa la Steaua. Anunt important despre viitorul jucatorului: "Eu asa stiu!"

Adi Popa se pregateste alaturi de Steaua!

Ramas singur de contract dupa expirarea intelegerii cu Academica Clinceni, Adi Popa se antreneaza alaturi de fotbalistii lui Oprita.

Antrenorul Stelei a dezvaluit ca fostul jucator al FCSB nu intenrioneaza sa ramana in Ghencea si ca asteapta o oferta din strainatate.

"Nu i-am facut nicio oferta. Adi Popa vine si se antreneaza cu noi. Am inteles ca asteapta ceva din afara. Doar se antreneaza", a spus Daniel Oprita la finalul amicalului cu Astra Giurgiu.

O eventuala mutare a lui Adi Popa in Ghencea ar fi privita ca o tradare de catre suporterii FCSB, club la care a evolulat in doua randuri. Ultima data a jucat pentru clubul lui Becali din august 2019 pana in iunie 2020, cand a plecat cu scandal de la echipa, dupa ce latifundiarul din Pipera a decis sa il bage in somaj tehinic.

Daca Adi Popa ezita, stelistii anunta ca sunt la un pas de o mutare importanta. Marian Lupu vine la Steaua pentru a-i da o mana de ajutor lui Ogararu, la Academie.

"Cred ca e in premiera ceea ce va spun. Marian Lupu, preparator fizic al echipei nationale, va veni la centrul de copii si juniori. Avem planuri foarte mari pentru Academie, consideram ca este extrem de importanta pentru viitorul clubul si tocmai de aceea incercam sa facem o echipa puternica", a spus George Ogararu la Digi Sport.