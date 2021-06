EXCLUSIV | Aliuta a dat verdictul: "Nu putem spune ca Gigi Becali nu a fost la Steaua. Inseamna ca Ogararu nu a jucat semifinala de cupele europene"

Aliuta a vorbit despre conflictul intre FCSB si Steaua.

FCSB si Steaua au impartit suflarea ros-albastra in doua. Oprita si Ogararu sunt angajatii celor de la Steaua, unde au reusit si promovarea in Liga 2, pe cand Nicolae Dica si Mirel Radoi sustin ca echipa lui Gigi Becali este continuatoarea de drept a echipei din Ghencea.

A venit si randul lui Aliuta sa isi exprima parerea. Fostul fotbalist a vrut sa se abtina in a raspunde care echipa are dreptate, insa este de parere ca Becali, in 2002, a cumparat Steaua.

"Eu sunt cu ros-albastru. Altceva nu pot sa zic. Eu raman la parerea ca in 2002, cand eram acolo, am semnat toti, de la domnul Paunescu la Gigi Becali. Cred ca a avut o continuare, nu putea sa o numeasca altfel. S-a schimbat patronul si mai mult ca sigur a avut o continuitate. Ceea ce s-a intamplat dupa, nu mai stim. Nu putem spune ca Gigi Becali nu a fost la Steaua. S-a jucat in cupele europene. George Ogararu nu poate sa spuna asta. Inseamna ca nu a jucat acea semifinala, ca el a fost la FCSB.

Eu nu ii iau apararea lui Gigi Becali, cand am plecat de la Steaua nu am plecat foarte bine. Gigi Becali a venit intr-un moment foarte greu la Steaua, a salvat clubul si i-a ramas lui echipa. A venit la Steaua nu in alta parte. Eu ma regasesc cu cine va juca in Ghencea, eu acolo am crescut", a declarat Marian Aliuta la Ora Exacta in Sport, la PRO X.