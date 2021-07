Steaua a facut scor cu fosta campioana din Liga 1! "Militarii" au facut spectacol in cel de-al treilea amical al verii

Steaua, vitctorie facila in al treilea amical al verii.

Fotbalistii lui Oprita s-au impus cu 3-1 in faca fostei campioane a Romaniei, Astra Giurgiu.

Primul gol al meciului a venit in minutul 12, prin Florin Rasdan. Tot el a facut 2-0 trei minute mai tarziu. Astra a redus din diferenta in minutul 34 (Gheorghe), insa dupa zece minunte stelistii au lovit din nou, prin Buhaiescu.

"Am reusit sa castigam. Eu zic ca am facut un joc bun atat in prima, cat si in a doua repriza. Imi pare rau ca nu am mai marcat goluri, fiindca am avut multe ocazii, dar tinand cont ca este primul joc dupa o pregatire intensa, suntem multumiti", a spus Florin Rasdan, marcatorul unei "duble" cu Astra.

Tweet Steaua Astra Citeste si: