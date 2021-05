Reactia lui Ogararu cand a fost intrebat despre viitorul lui Daniel Oprita pe banca Stelei

Steaua a trecut cu 2-1 de CS Afumati si a obtinut calificarea in Liga 2.

Stelistii au reusit sa promoveze in liga secunda la patru ani de la reactivarea sectiei de fotbal a CSA.

"Desi nu a fost un meci cu mari emotii pe teren, am controlat jocul de la inceput pana la final, a fost emotia promovarii, a finalizarii campionatului si acesta de a face un urmator pas catre Liga 2. Ne-am dorit mult, bineinteles ca emotiile au fost de la inceput" a spus Ogararu la finalul meciului cu CS Afumati, la Digi Sport.

Ogarul a tinut sa le multumeasca suporterilor pentru sprijinul pe care l-au oferit echipei in aceasta perioada.

"In primul rand, le multumesc pentru suportul pe care l-au aratat. Imi pare nespus de rau ca astazi nu au putut sa fie alaturi de noi, chiar si in spatele gardului. ne doream sa ii avem cu noi, dar vom sarbatori in Ghencea alaturi de ei, la casa noastra. Pentru Liga 2 promitem sa aliniem o echipa de start care sa se bata pentru primele doua locuri, acolo unde echipa merita sa fie. Vor fi doua luni agitate", a mai spus Ogaru.

Managerul ros-albastrilor a declarat ca Steaua isi doreste sa continue cu Daniel Oprita pe banca si in sezonul viitor: "Ne dorim ca Daniel Oprita sa ramana alaturi de noi, cum sa nu".