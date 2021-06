George Ogararu, veste mare pentru fanii Stelei: Daniel Oprita ramane in Ghencea! Clubul militar a achizitionat un atacant

Managerul sectiei de fotbal a CSA Steaua a anuntat, luni, ca antrenorul Daniel Oprita isi va continua activitatea la gruparea din Ghencea.

"Daniel Oprita si staff-ul de antrenori au ajuns la un acord din punct de vedere financiar cu conducerea clubului (de ceva timp deja) urmand ca zilele viitoare sa se semneze si contractele", a scis, pe Facebook, Ogararu, care a dezvaluit ca gruparea ros-albastra a realizat un transfer: "Un atacant este semnat, sigur vor urma si alti jucatori".

"Chiar si in perioada vacantei, am avut negocieri cu jucatorii pentru prelungirea contractelor cu Steaua pe sezonul / sezoanele viitoare. Saptamana aceasta, dupa reunirea lotului, se vor semna noile contracte", a adaugat stelistul.

Oficialul stelist nu a oferit detalii despre obiectivul pe care Steaua si-l propune in viitorul sezon al Ligii a 2-a: "Despre obiectivele actuale si cele viitoare ale echipei de seniori, despre modalitatea prin care clubul Steaua va ajunge din nou in prima Liga , cel mai in masura sa vi le comunice este presedintele clubului".

"Sunt si lucruri care nu tin de atributiile si puterea mea de decizie", a precizat fostul fundas.

In schimb, George Ogararu a dezvaluit ca Steaua este aproape de a semna un contract important de sponsorizare: "Discutiile cu potentiali sponsori, care vor apare si pe tricourile de joc, sunt reale si, cel mai probabil in aceasta saptamana , vom putea face primul anunt".

George Ogararu a mai spus ca oficialii gruparii militare pregatesc inaugurarea noului stadion din Ghencea:

"Se lucreaza intens la un eveniment de deschidere al noului Stadion Steaua care va cuprinde: un meci inaugural, celebrarea a 35 ani de la castigarea Cupei Campionilor Europeni, dar si o alta surpriza care va aduce multa bucurie stilistilor.

Deocamdata, clubul nu poate anunta nimic oficial pana cand nu s-au obtinut toate avizele de Functionare cu public spectator. Totodata , se asteapta acordul oficial de la Minister pentru data , adversar, ora etc".