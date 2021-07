Steaua respinge acuzatiile potrivit carora mai multi oficiali din cadrul clubului ar fi luat prime pentru promovarea echipei in Liga 2. Ce spune despre banii primiti de la AS47

Steaua se apara si respinge toate acuzatiile venite la adresa mai multor oficiali din cadrul clubului.

"Pentru corecta informare a opiniei publice, referitor la informatiile publicate de jurnalistul Catalin Muresanu, pe site-ul www.playsport.ro (https://www.playsport.ro/exclusiv-ancheta-interna-la-steaua-fanii-au-strans-bani-pentru-jucatori-sefii-s-au-premiat-din-ei-ogararu-s-a-retras-de-la-echipa-mare-50015), in data de 14.07.2021, ora 15:02, CSA „Steaua” Bucuresti face urmatoarele precizari, in virtutea dreptului la replica:

La nivelul clubului nu se afla in desfasurare nici o ancheta interna care sa cerceteze faptul ca „mai multi oameni din conducerea clubului ar fi incasat prime importante pentru promovarea echipei in esalonul secund”. Primele pentru promovare se vor plati conform contractelor de activitate sportiva.

Banii primiti drept sponsorizare (30.000 euro) pentru sezonul competitional 2020 – 2021 din partea Asociatiei Stelistilor 1947 au fost destinati exclusiv pregatirii sportive a echipei de fotbal seniori si in acest moment se regasesc in contul de disponibilitati al institutiei.

Fara a intra pe fondul articolului semnat de domnul Catalin Muresanu, facem precizarea ca acesta a fost scris, fara a fi fost solicitat si punctul de vedere al CSA Steaua Bucuresti, asa cum ar cere regulile deontologice ale profesiei de jurnalist, ceea ce consideram ca a creat prejudicii de imagine clubului.

Nu in ultimul rand, dorim sa-l asiguram din nou pe domnul Catalin Muresanu, ca de altfel, pe toti jurnalistii interesati, de intreaga noastra disponibilitate la dialog, cu transparenta si buna credinta, pe teme legate de activitatea CSA Steaua Bucuresti, in dorinta comuna de a prezenta publicului larg si suporterilor stelisti, in special, adevarul cu privire la performantele si evolutia clubului nostru", se arata in comunicatul transmis de CSA prin intermediul site-ului oficial al clubului.

