„Poate să vină orice antrenor, să aibă CV, să fie străin, degeaba” O fostă glorie dinamovistă, neîncrezătoare în situația clubului

După umilința cu FCSB din campionat, 0-6, Iuliu Mureșan a decis să renunțe la serviciile lui Dario Bonetti după doar două luni. Antrenorul italian chiar a postat un mesaj pe contul oficial de Facebook în care și-a luat rămas bun de la fanii din Ștefan cel Mare și a taxat conducera pentru că s-a simțit folosit.

În căutarea unui nou tehnician, Mureșan l-a numit pe Sorin Colgean interimar. Însă Bonetti a făcut un anunț total neașteptat, precizând că a plecat în Italia pentru că este infectat cu COVID-19 și că urmează să se întoarcă la echipă.

Florentin Petre deplânge situația de la Dinamo și mărturisește că aceeași problemă financiară o are și la Dacia Unirea Brăila, echipă pe care a promovat-o în Liga 2 în vară.

Petre: „Nu era normal să dai un antrenor atât de repede afară”

„Situația este destul de complicată, neavând posibilitatea să transfere jucători, este foarte greu sa omogenizezi un lot de jucatori. Le trebuie cel puțin trei luni să își creeze automatisme de joc. Cel mai important este că oamenii puternici întotdeauna vor învinge când își vor vedea de treaba lor.

Nu știu care a fost legătura dintre ei, de ce s-au despărțit de antrenor. Probabil că s-au gândit la ceva nou, ceva de viitor. Nu era normal să dai un antrenor atât de repede afară, ținând cont de lotul de jucători, el a început cu juniorii. Probabil că s-a întâmplat și altceva, în afară de profesionalism. Din punctul meu de vedere, trebuiau să îi dea timp să se desfășoare.

Este cam aceeași situație prin care trec și eu la Brăila, tot cu 6-0 am luat bătaie de la Hermannstadt. Întotdeauna banul și calitatea vor face diferența. Ai bani, îți aduci jucători de valoare, plus stabilitate. Aceeași situația ca Dinamo, o am și eu la Brăila”, a precizt Florentin Petre la Ora Exactă în Sport, la PRO X.

Întrebat de posibila revenire a lui Mircea Rednic la Dinamo, fostul internațional român a declarat că orice antrenor ar veni la clubul din Ștefan cel Mare va avea o misiune grea, pentru că nu dispune de bani.

„Ai bani, poti să aduci jucători”

„Fanii îl apreciază pentru ultimul titlul luat de Dinamo (n.r. - Mircea Rednnic), în 2007, probabil și profesionalismul lui, implicarea lui totală, îi face pe suporteri să viseze la el.

Poate să vină orice antrenor, să aibă CV, străin, degeaba. Mi-a zis Dan Petrescu odată: „Ai bani, poți să îți aduci jucători”. Așa am pățit și eu la Brăila, acum am trecut la un alt nivel, Liga 2, este un nivel destul de mare și nu ne regăsim. Bineînțeles dacă vrei să tragi la promovare ai nevoie de un lot de jucători bun”, a dezvăluit Florentin Petre.