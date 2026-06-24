Cotat la 4,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, căpitanul Darius Olaru a plecat de la FCSB după șase ani și jumătate, timp în care a bifat 256 de apariții la gruparea roș-albastră, și-a trecut în cont 63 de goluri, dar și 45 de pase decisive.

Fotbalistul din Mediaș a semnat cu Royale Union Saint-Gilloise, club care a terminat pe locul secund în play-off-ul campionatului din Belgia cu 53 de puncte. În noul sezon, formația dirijată de David Hubert va evolua în preliminariile UEFA Champions League.

Pierdere uriașă pentru FCSB: ”Să-i aduci înlocuitor te costă peste 3.000.000 de €”

Ciprian Marica, fost internațional român, consideră că plecarea lui Olaru de la FCSB este o pierdere uriașă pentru clubul patronat de Gigi Becali, care va fi nevoit să bage adânc mâna în buzunare pentru a găsi un înlocuitor la fel de priceput precum fostul căpitan.

”Olaru este o mare pierdere pentru FCSB pe o sumă destul de mică! Mă gândesc că să aduci un jucător atât de important pentru echipă, astăzi, te-ar costa mai mult de trei milioane. El sigur, avea mulți ani la FCSB, își dorea să plece, înțeleg aceste aspecte.

Dar, de partea cealaltă, va pierde FCSB fără Olaru. Greu îmi e să cred că-i va găsi un înlocuitor într-un timp relativ scurt și pe bani mai puțini, nu? Mă gândesc că FCSB vrea și să păstreze un profit pe Olaru, nu să-i cheltuie pe toți.

Și nu prea cumpără FCSB pe două-trei milioane, iar valoarea reală a lui Olaru da, era de două-trei milioane de euro”, a spus Ciprian Marica pentru Pro TV și Sport.ro.

Darius Olaru a ajuns la FCSB în 2020, după ce roș-albaștrii le-au plătit celor de la Gaz Metan Mediaș pentru serviciile fotbalistului nu mai puțin de 600.000 de euro. 1,1 milioane de euro era cota lui Olaru în urmă cu șase ani.

Ce spunea Olaru înainte să semneze cu Royale Union SG: ”E un vis să joc în Champions League”

”Pentru mine, pe primul loc tot timpul a fost (nr. un transfer în Europa), am încercat să prind un transfer, să joc la o echipă în Europa și simt că să pot să joc la acest nivel. Mi-aș dori foarte mult să ajung în acel stagiu, să joc în în Champions League. E un vis pentru noi toți.

Dacă anul trecut l-am văzut pe colegul meu de la națională, pe Man, și mi-am dorit foarte mult, așa mă uitam la el la meciuri și, cumva, îmi doream și eu, aveam un gând să să joc în meciurile astea. Sunt meciuri de Champions League, cea mai tare competiție. Mi s-au părut foarte profesioniști.

Știam de interesul lor, am vorbit cu agentul acum două luni, mi-a spus dacă poate vorbi pentru mine la acest club. Când am auzit, am spus clar da, pentru că știu că e o echipă bună, se bate an de an la campionat, ceea ce pentru mine a fost un aspect foarte important, vreau să câștig trofee.

E foarte important pentru mine și ei sunt o echipă de acest gen. Se bat, cum am spus, an de an la campionat, anul acesta au reușit să câștige și Cupa, joacă și în Champions League, pentru mine asta a fost cel mai tentant, să zic așa, să merg acolo”, a mai spus Olaru.