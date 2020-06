"Si eu am fost in aceeasi situatie!" Reactia lui Florentin Petre dupa ce Prunea a dat clubul Dinamo in judecata: "Daca nu mai poti sa te ocupi, pleaca!"

Florentin Petre a reactionat dupa ce Florin Prunea a dat clubul Dinamo in judecata pentru a-si recupera salariile neprimite.

Fostul fotbalist al lui Dinamo a spus ca si el a fost in aceeasi situatie, dar ca nu a actionat pentru ca sumele nu erau la fel de mari. In plus, Petre considera ca salariile lui Prunea trebuie platite de cei care s-au ocupat de club in ultimii ani.

"Mi se pare un lucru normal, atata timp cat un om munceste trebuie sa ii fie respectata munca si sa fie platit. Poti sa faci munca voluntara cand stii ca ai de intretinut o familie, un copil? Mi se pare un lucru normal sa faca ceea ce a facut pentru ca si eu am avut de luat de la Dinamo, dar s-a uitat lucrul asta. Au trecut cativa ani de zile de cand nu mi-am luat banii pe care ii aveam de luat. Eu nu i-am dat in judecata pentru ca nu era o suma atat de mare cat sa pot sa imi permit lucrul asta.

Banii astia (n.r. circa 45.000 de euro, salariile lui Prunea) trebuie platiti de cine se ocupa acum de club. De ce sa plateasca fanii? Ei deja fac un gest extraordinar pentru ca tin acest club in viata. Sunt bani din drepturi de televizare, sunt presedinti la club, sunt oameni care au tinut acest club atatia ani de zile, sa se descurce. Asa mi s-ar parea normal. De ce sa plateasca fanii pentru greselile pe care le-au facut niste oameni din club, care nu au stiut sa gestioneze situatia asta asa de grea?

Imi pare rau sa aud ce se intampla pentru ca Dinamo nu merita asta. Eu nu inteleg de ce nu s-a vandut pana acum. Nu poti sa tii, este greu, sunt probleme financiare, lasa pe altcineva. S-au facut niste lucruri extraordinare, mai ales la inceput cand a fost scapat clubul de insolventa, am apreciat si vom aprecia tot timpul lucrul asta, dar gata. Daca nu se mai poate, lasa-l pe altul. Sa vedem care vine din urma", a declarat Florentin Petre pentru Pro TV.

In ceea ce priveste faptul ca la Dinamo a fost depistat un caz de coronavirus, din cauza caruia mai multe meciuri ale "cainilor rosii" au fost anulate, Petre considera ca vinovat este clubul.

"Acum Dinamo nu joaca pentru ca a fost depistat un caz de coronavirus. Asta pleaca tot de la organizare. Nu era normal sa se intample lucrul asta. Nu joci, nu produci si este destul de greu pentru un club atat de mare sa se autofinanteze daca nu joaca, daca nu are sponsori. Din asta traieste un club.

Nu stiu cum se poate termina sezonul asta. As vrea sa se termine cat mai repede, sa se intample un lucru bun pentru fotbalul romanesc, sa aiba buget toate echipele care se inhama pentru sezonul viitor, guvernul si televiziunile sa sprijine fotbalul romanesc si sportul in general, ca sa putem trece peste momentele grele in care ne aflam de cel putin 3 luni", a conchis Florentin Petre.