Patrick Petre, inca o lovitura: Farul i-a reziliat contractul! Florentin Petre face dezvaluiri incredibile: "Am sunat sa-l dea afara!"

Patrick Petre (22 de ani) a mai primit o lovitura. Folosit putin in tur de Ianis Zicu, fiul lui Florentin Petre si-a reziliat contractul cu echipa din Constanta.

Petre Jr. a fost chinuit de accidentari.

Tatal sau continua sa aiba incredere in mijlocasul care era considerat lider de generatie. Florentin Petre spune ca nu l-a menajat nicioata pe Patrick. In perioada in care fiul sau juca la Dinamo, Petre senior i-a cerut lui Flavius Stoican sa-l excluda din lot!

"Patrick a avut o perioada dificila dupa accidentare. Acum asteptam sa vedem ce se va intampla in viitor. Am stat si am analizat toata aceasta perioada. El e un copil mai rebel. Tot ce a facut a fost pentru ca a vazut prin vestiar. Eu am fost cel mai drastic contestatar al lui. Sunt singurul parinte nebun care a vrut sa-si dea copilul afara de la Dinamo. Nu mi-a convenit in perioada aia cum joaca si l-am sunat pe antrenor sa-l dea afara de la Dinamo. De exemplu, Gica HAgi se bate pentru copilul lui, dar eu am zis 'nu'! Lasa-l sa-si traiasca viata, sa treaca prin toate problemele si sa-si dea singur seama de greseli", a spus Florentin Petre la Digisport.