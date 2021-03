ULTIMA ORA! Florentin Petre este aproape de o revenire in Stefan cel Mare! Pe ce pozitie vor suporterii sa il aduca pe fostul capitan al echipei

Fanii-actionari ai lui Dinamo incearca o revenire de senzatie in Stefan cel Mare.

Florentin Petre, fostul capitan al alb-rosilor, este dorit de membrii programului DDB pe pozitia de antrenor al echipei secunde, anunta ProSport.

Conform sursei citate, actualul antrenor al Daciei Unirea Braila este vazut drept inlocuitorul ideal pentru Emil Ursu, dupa demiterea acestuia de la echipa care joaca in Liga 3.

In varsta de 45 de ani, Petre este lider in Serie 2 din Liga 3 cu Braila si are drept obiectiv promovarea in Liga 2. Dinamo 2 insa se afla doar pe locul 7 din 10 in Seria 4, avand 14 puncte, 5 mai putin decat locul 3.

Florentin Petre a mai antrenat echipa secunda a 'cainilor' in 2015, cand l-a inlocuit pe Florin Bratu. Anterior, fostul mijlocas dreapta fuesese secundul lui Ion Marin la Dinamo 2.

De-a lungul carierei, a mai antrenat pe Foresta Suceava, iar ca secund a mai fost la FC Brasov si Luceafarul Oradea.

Ca fotbalist Florentin Petre a castigat 3 titluri de campion in Liga 1 cu Dinamo, in sezoanele 1999-2000, 2001-2002 si 2003-2004. De asemenea, a mai castigat si 5 Cupe ale Romaniei, dar si o Supercupa.

In 2006 s-a transferat la CSKA Sofia alaturi de care a castigat un titlu in Bulgaria in sezonul 2007-2008 si o Supercupa a Bulgariei in sezonul 2006-2007.