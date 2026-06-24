Manchester City progresează în demersul de a-l transfera pe mijlocașul central Elliot Anderson (23 de ani) de la Nottingham Forest.

130.000.000 de £, suma de plată pentru Manchester City

Conducerea „cetățenilor” se apropie de aducerea lui Anderson pe Etihad. În următoarele 24 de ore vor avea loc discuțiile finale dintre cele două cluburi, potrivit jurnalistului Tom Collomosse, preluat de Transfer News Live.

Nottingham Forest are pretenția să primească o sumă de 130 de milioane de lire sterline, echivalentul a peste 150.000.000 de euro (150.704.450).

Dacă mutarea se va concretiza, Elliot Anderson va deveni cel mai scump transfer din istoria Premier League. Recordul actual este deținut de către Alexander Isak, cumpărat de Liverpool de la Newcastle pentru 145 de milioane de euro.

Elliot Anderson, printre cei mai buni fotbaliști din Premier League

Elliot Anderson a impresionat în sezonul trecut din Premier League. A jucat în toate cele 38 de etape pentru Nottingham, marcând patru goluri și oferind patru pase decisive. El a mai avut și 12 apariții și o pasă decisivă în Europa League.

Anderson a fost titular pentru Anglia în primele două meciuri de la Cupa Mondială: victoria 4-2 contra Croației (a fost integralist și a oferit o pasă de gol) și în remiza 0-0 împotriva Ghanei (a jucat 74 de minute).