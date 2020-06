Florentin Petre, suparat dupa infrangerea lui Dinamo! "Nimeni nu ne asculta, iar copiii astia nu se mai opresc din plans!"

Dinamo a fost invinsa de FC Voluntari, scor 1-0, fiind acum pe ultimul loc in clasamentul din playout-ul Ligii 1.

Fostul capitan al lui Dinamo, Florentin Petre, a comentat dupa meci situatia de la echipa, criticand modul in care Negoita a actionat.

"Eu si familia mea suntem bine, sanatosi, dar cealalta familie sufera foarte tare. Nu am vazut meciul integral, dar am vazut rezumatul. Tinand cont de problemele mari din ultimii ani de zile, era de asteptat. Dinamo a ajuns in aceasta situatie din cauza prostului management.

Noi tot vorbim, dar vad ca nimeni nu asculta. Sa mai plece urechile si la fostii dinamovisti, la oamenii care se mai pricep la fenomen. Te chinui atatia ani, faci istorie si acum? Nu poti sa iti bati joc de un club cu o astfel de personalitate. Spui ca vinzi, vinzi. Unde, cui? Cu siguranta se vor rezolva problemele zilele viitoare. Din ce am auzit se vor rezolva, dar sa nu fie prea tarziu", a declarat Florentin Petre pentru GSP.

Fostul fotbalist a vorbit si despre tinerii echipei, printre care s-a numarat acum cativa ani si fiul sau, Patrick Petre, jucatori care sufera in acest moment.

"Mi-e mila de copiii astia care plang. Eu merg cu ei pana la capat, cu Grigore, Moldoveanu. Am vorbit cu Mihalcea, i-am zis ca va avea probleme. Eu stiu cazul copilului meu, Patrick, care plange si acum. A avut posibilitatea sa joace, apoi mi l-au aruncat de acolo ca pe o masea stricata. Ei au zis ca e golan. 80% dintre ei sunt, din ce vad acum pe la televizor.

Cand trebuia sa se intoarca de la Iasi, nu l-au vrut. Patrick, Tarcoveanu, Dobre si alti 7, 8 jucau si intr-un picior la Dinamo acum. Nu poti sa iti bati joc de 3 generatii de copii. Ei se trezeau si la 4 dimineata si bateau Viitorul lui Hagi", a adaugat Florentin Petre.