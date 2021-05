Unirea Braila a invins-o pe Otelul si a promovat in Liga 2, la capatul unui sezon in care echipa lui Florentin Petre s-a antrenat prin parcuri

Dacia Unirea Braila a promovat in Liga 2.

Fara infrangere in acest sezon in fata celor de la Otelul Galati, Dacia Unirea Braila a obtinut promovarea in Liga 2 in fata moldovenilor dupa 1-1 in tur si 1-0 in retur.

"Am muncit enorm cu ei ca sa ajungem aici. O promovarea ca asta se datoreaza jucatorilor, ei au dus greul. Nu ma voi schimba niciodata, toti jucatorii mei vor juca fotbal. Astazi aveam nevoie de un 0-0, am fost mai ponderati. Puteam sa luam gol, dar atitudinea jucatorilor a fost exemplara.

Otelul a investit foarte multi bani, au jucatori de calitate, dar simplitatea si atitudinea au facut diferenta. Am pregatit meciul in asa fel incat sa-i surprindem. S-a acumulat si oboseala, e normal, dar e foarte important cum iti mobilizezi echipa in astfel de momente. Suntem putini oameni la Braila, o mana de oameni, si am reusit sa facem ceva extraordinar. Nu vreau sa va spun pe cati bani am jucat noi pana acum, asta da dovada ca jucatorii isi respecta meseria.

Nu va pleca niciun jucator, probabil voi mai aduce trei-patru, dar merg pe calitatea echipei mele. Emotii exista, de asta mi-a fost si mie teama, iar jucatorii mei au dat dovada de caracter. La noi si la Otelul sunt patru-cinci jucatori care pot juca fara probleme la Liga 1. Este usor sa antrenezi o echipa cu nume, cu milioane in cont, dar este foarte greu sa faci o performanta ca a noastra, fara loc de antrenament, fara bani, cu doua antrenamente pe saptamana facute in parc", a spus Florentin Petre, dupa promovarea in Liga 2, la Digi Sport.