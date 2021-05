Romania bate ORICE! "I-a luat banii de inmormantare bunicii ca sa plateasca deplasarea!" Dezvaluirile incredibile ale lui Florentin Petre

Dacia Unirea Braila a castigat barajul cu Otelul si a promovat in liga secunda.

Brailenii au luat primele pe caiet. Florentin Petre, antrenorul de la Dacia Unirea, spune ca presedintele clubului a apelat la un sacrificiu urias pentru a face ros de bani pentru echipa. Omul i-a luat bunicii sale banii stransi pentru inmormantare.

"Sunt foarte fericit ca am promovat, am muncit enorm. Avem un lot foarte bun, unit, asta a facut diferenta. Au fost si alte echipe cu bugete mai mari in seria noastra. Deocamdata, suntem pe datorii. Avem de recuperat, avem de luat bani. Suntem o mana de oameni. Pentru meciul de la Radauti, nu am avut bani de deplasare. Presedintele clubului a furat banii de la bunica lui. A luat multi bani, peste 10 000 de lei. Speram sa fie sanatoasa bunica. Erau banii stransi pentru inmormantare", a spus Petre.