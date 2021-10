„E un jucător pe care mi l-am dorit foarte mult!” Fotbalistul pentru care Iordănescu a insistat + Anunț despre revenirea lui Coman

Edward Iordănescu a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Chindia Târgoviște. Antrenorul a prefațat întâlnirea, dar a vorbit și despre situația lotului său, punctând că odată cu pauza competițională se așteaptă să recupereze din jucătorii accidentați.

Cu toate astea, FCSB nu se va putea baza în continuare pe Florinel Coman, accidentat în meciul cu Sepsi, 1-1, iar antrenorul a dezvăluit că recuperarea jucătorului va fi una de lungă durată, astfel că revenirea sa în lot nu poate fi luată în calcul prea curând.

Totodată, Iordănescu a vorbit și despre importanța lui Constantin Budescu în echipa sa, dezvăluind că este unul dintre fotbaliștii pe care și l-a dorit cu insistență în echipa sa. Tehnicianul a spus că se așteaptă ca mijlocașul să fie la nivel maxim la reluarea campionatului.

„Un fond bun, contează, legăm victorii și este important. Chiar dacă mi-aș fi dorit cu o manieră puțin mai solidă, dacă se poate, dar sunt sigur că sunt elemente care vin în timp. Deficitul de puncte nu ne lasă să fim liniștiți, avem o deplasare grea, Chindia este o echipă foarte organizată, foarte bine pregătită fizic, disciplinată tactic. Echipă cu un antrenor care pune preț pe detalii, a arătat foarte multe lucruri bune în acest start de sezon, dar și în sezonul trecut.

Trebuie să fim bine montați pentru a aduce punctele acasă și pentru a ne pregăti bine în pauza competițională.

Avem nevoie de jucători, e adevărat că suntem destul de restrânși ca și număr, sunt mulți jucători cu probleme medicale, îl avem pe Florinel cu o perioadă mai lungă de recuperare, care nu este nici măcar parțial în procesul de recuperare, e chestie de timp la el. Sperăm că în ceea ce îi privește pe Tase (n.r. Florin Tănase) și pe Tavi Popescu să reintre în procesul de pregătire începând cu pauza competițională. Poate chiar să îi avem ca soluții pentru primul joc după reluarea campionatului.

Îl avem și pe Budi care a venit după o perioadă de pauză destul de lungă, din punctul meu de vedere nu este încă la 100%, un jucător de care avem mare nevoie. Din păcate a trebuit să îl expunem puțin la meciul de Cupă și l-am ținut 120 de minute, cred că și după întrerupe va putea fi la capacitate maximă. Sunt șanse destul de mari să îl vedem și pentru meciul acesta, dar probabil pe parcurs, e un jucător pe care mi l-am dorit foarte mult aici”, a declarat Iordănescu la conferința de presă.

„Am încredere în el!”

Întrebat despre decizia de a-l scoate pe Vinicius din primul 11 pentru unele meciuri, Iordănescu și-a argumentat decizia. Totodată, antrenorul a vorbit și despre poziția mijlocașului defensiv, punctând încă o dată faptul că are încredere în Ovidiu Popescu pentru a acoperi postul menționat.

„Pun mult preț pe echilibru în joc, prefer un 1-0 decât un 3-2 întotdeauna. Am fost puțin supărat pentru că am primit cu ușurință goluri. Preț pe defensivă, dar ea începe de la cel mai avansat jucător, trebuie să fie toți concentrați. Referitor la Vinicius, e o informație parțial adevărată, a fost un joc sau două pe bancă, atunci când jucam la 3 zile distanță și am recurs la un alt cuplu.

Campania de transferuri e închisă pentru noi, din punctul meu de vedere, eu spun că avem soluții pentru poziția de mijlocaș defensiv. Eu am încredere în Popică (n.r. Ovidiu Popescu), ar putea îndeplini acest rol, dar să nu uităm de Adi Șut pe care l-am recuperat după o perioadă lungă, de aproape 4 luni de zile și poate fi o soluție.

Denis Haruț este și el o soluție în acest moment, îl consider și pentru poziția de fundaș central, nu cred că poziția e o urgență acum”, a adăugat antrenorul.