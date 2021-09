"Și dacă am spart tabla... Era a mea!" Edi Iordănescu explică ce s-a întâmplat de fapt după CS Hunedoara - FCSB 

Calificarea în optimile de finală ale Cupei României după o victorie muncită obținută în depasare, scor 3-3 (5-3, după prelungiri) cu echipa lui Florin Maxim, CS Hunedoara, nu l-a mulțumit pe antrenorul roș-albaștrilor, Edi Iordănescu.

Elevii săi au condus cu 3-0, însă au fost egalați pe final, situație care l-a determinat pe tehnician să spună la finalul partidei că va lua măsuri și și-a exprimat dezamăgirea față de felul în care au gestionat partida jucătorii pe care îi laudaseră încă de la instalarea sa.

Potrivit ProSport, fiul lui Anghel Iordănescu ar fi făcut o criză de nervi și ar fi spart tabla în vestiar. Vineri dimineața, în timpul unei conferințe de presă, antrenorul vicecampioanei nu s-a ferit să abordeze subiectul.

"Am fost în vestiar și am ținut un discurs către echipă. Și dacă am spart tabla, era a mea, asta așa, ca o paranteză", a declarat Iordănescu.

"Edi s-a transformat total! A făcut haos în vestiar! A spart de nervi tabla și ne-a spus că jucăm la Steaua, iar aici nu e permis să tratăm jocurile ca la Hunedoara. A țipat la noi și ne-a spus că cine nu se va alinia ca mentalitate, va fi dat afară de la echipă.

S-a lăsat liniște, nu mai vorbea nimeni în afară de el. Ne-a spus că am jucat 60 de minute ce ne-a cerut, după care am jucat după capul nostru. A terminat discursul foarte amenințător! Ne-a transmis că e ultima oară când acceptă să mai facem în teren ce considerăm noi”, a spus pentru ProSport, sub protecția anonimatului, unul dintre jucătorii de la FCSB.