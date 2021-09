Edi Iordănescu, gest necontrolat în meciul cu Clinceni: ”Am greșit și-mi cer scuze”

Antrenorul a reacționat nervos după o decizie a centralului Andrei Chivulete, dar și-a cerut scuze la conferința de presă. Iordănescu Jr. s-a ales cu un cartonaș galben din partea arbitrului.

”Brigada a avut dreptate. Am scos șapca din cap și am dat cu ea de pământ! Chiar dacă rămân la părerea că a fost fault clar, dar cred că am greșit și-mi cer scuze.

Edi Iordănescu, gest necontrolat în meciul cu Clinceni

Îmi asum, sper să nu prind patru galbene sezonul ăsta și să fiu liniștit. Din păcate, băieții mă obligă să am anumite reacții pe care nu mi le-aș dori”, a spus Edi Iordănescu, la conferința de presă.

FCSB a urcat pe locul trei în Liga 1, cu 18 puncte, dar poate fi depășită de Farul, dacă elevii lui Hagi vor câștiga meciul cu CS Mioveni.

În următoarea etapă, vicecampioana va juca pe terenul celor de la Chindia.